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11 июля, 04:53

В Латвии женщину отправили в тюрьму за флаг с надписью "Путин мой друг"

Рижский городской суд отправил в тюрьму активистку Елену Крейле на три года за то, что она с 7 марта по 15 июня 2023 года вывешивала в окнах своего дома пророссийские флаги с гербом и надписью "Путин мой друг", пишет агентство Jauns. На другом полотне были изображения женщин, одна из которых — в платье с серпом и молотом.

В итоге Крейле обвинили в публичном прославлении и оправдании агрессии. На суде женщина свою вину не признала.

Латвийские СМИ и раньше писали о Крейле, ведь она часто открыто поддерживала действия России на Украине, используя предметы одежды. И даже за это получила условный срок осенью 2023 года.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Анатолий Симоненко
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