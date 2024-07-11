В Латвии женщину отправили в тюрьму за флаг с надписью "Путин мой друг"

Рижский городской суд отправил в тюрьму активистку Елену Крейле на три года за то, что она с 7 марта по 15 июня 2023 года вывешивала в окнах своего дома пророссийские флаги с гербом и надписью "Путин мой друг", пишет агентство Jauns. На другом полотне были изображения женщин, одна из которых — в платье с серпом и молотом.