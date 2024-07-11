В Латвии женщину отправили в тюрьму за флаг с надписью "Путин мой друг"
Рижский городской суд отправил в тюрьму активистку Елену Крейле на три года за то, что она с 7 марта по 15 июня 2023 года вывешивала в окнах своего дома пророссийские флаги с гербом и надписью "Путин мой друг", пишет агентство Jauns. На другом полотне были изображения женщин, одна из которых — в платье с серпом и молотом.
В итоге Крейле обвинили в публичном прославлении и оправдании агрессии. На суде женщина свою вину не признала.
Латвийские СМИ и раньше писали о Крейле, ведь она часто открыто поддерживала действия России на Украине, используя предметы одежды. И даже за это получила условный срок осенью 2023 года.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил досье на трио противников РФ. Поводом стали новые назначения в НАТО и ЕС.
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