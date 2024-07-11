Врачебные войны: Мужчина с ножом в сердце чудом вернулся с того света и умер через 4 дня после смены хирурга

Хирург в Костромской области провёл тяжелейшую операцию, чтобы спасти жизнь мужчине, которого ранили в сердце ножом. Сразу же после этого медик был отстранён от лечения, а пациента перепоручили новой команде врачей из областной больницы. Спустя четыре дня выздоравливающему мужчине позволили выйти на прогулку, во время которой он и скончался. Родственники покойного утверждают, что всё это произошло из-за распри между врачами, пишет SHOT.

Дмитрий, перенёсший сложнейшую операцию на сердце. Фото © SHOT

Родные умершего пациента рассказали телеграм-каналу, что 41-летний Дмитрий получил удар ножом в сердце в ходе бытовой ссоры в Нерехте. В городе не было достаточно квалифицированных медиков для помощи ему, поэтому для срочной помощи вызвали завотделением сосудистой хирургии областной больницы Костромы Антона Казанцева. Хирург провёл успешную операцию и спас Дмитрия, обеспечив возможность отправки его в региональную больницу уже на следующий день после процедуры.

С этого момента и начались странности: Казанцева перестали пускать к пациенту и лишили возможности контролировать ход дальнейшего лечения. Причиной такого отношения, вероятно, стал давний конфликт в больнице. Как рассказал сам хирург, он решил уволиться из больницы в связи с давлением со стороны нового главврача, который обвинял Казанцева в плохой организации работы отделения, которым тот заведовал. Кроме того, хирург открыто сообщал о накопившихся в больнице проблемах. Через некоторое время Казанцев передумал насчёт ухода и продолжил работу в областной больнице.

Однако 5 июля руководство медучреждения объявило об отстранении хирурга от работы, а Дмитрий был передан другим врачам. Те же приняли сомнительное решение разрешить ему погулять через всего четыре дня после сложнейшей операции. Мужчина вышел в парк, а уже спустя несколько часов его родные получили сообщение о его смерти. Сам Казанцев написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия коллег. Родные Дмитрия поддерживают эту инициативу и ожидают результата судмедэкспертизы.