Врачебные войны: Мужчина с ножом в сердце чудом вернулся с того света и умер через 4 дня после смены хирурга
SHOT: Под Костромой спасённый мужчина с ранением сердца умер после смены хирурга
В Костромской области мужчина, спасённый от смерти из-за удара ножом в сердце, умер во время прогулки, которую ему позволили врачи. Обложка © SHOT
Хирург в Костромской области провёл тяжелейшую операцию, чтобы спасти жизнь мужчине, которого ранили в сердце ножом. Сразу же после этого медик был отстранён от лечения, а пациента перепоручили новой команде врачей из областной больницы. Спустя четыре дня выздоравливающему мужчине позволили выйти на прогулку, во время которой он и скончался. Родственники покойного утверждают, что всё это произошло из-за распри между врачами, пишет SHOT.
Дмитрий, перенёсший сложнейшую операцию на сердце. Фото © SHOT
Родные умершего пациента рассказали телеграм-каналу, что 41-летний Дмитрий получил удар ножом в сердце в ходе бытовой ссоры в Нерехте. В городе не было достаточно квалифицированных медиков для помощи ему, поэтому для срочной помощи вызвали завотделением сосудистой хирургии областной больницы Костромы Антона Казанцева. Хирург провёл успешную операцию и спас Дмитрия, обеспечив возможность отправки его в региональную больницу уже на следующий день после процедуры.
С этого момента и начались странности: Казанцева перестали пускать к пациенту и лишили возможности контролировать ход дальнейшего лечения. Причиной такого отношения, вероятно, стал давний конфликт в больнице. Как рассказал сам хирург, он решил уволиться из больницы в связи с давлением со стороны нового главврача, который обвинял Казанцева в плохой организации работы отделения, которым тот заведовал. Кроме того, хирург открыто сообщал о накопившихся в больнице проблемах. Через некоторое время Казанцев передумал насчёт ухода и продолжил работу в областной больнице.
Однако 5 июля руководство медучреждения объявило об отстранении хирурга от работы, а Дмитрий был передан другим врачам. Те же приняли сомнительное решение разрешить ему погулять через всего четыре дня после сложнейшей операции. Мужчина вышел в парк, а уже спустя несколько часов его родные получили сообщение о его смерти. Сам Казанцев написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия коллег. Родные Дмитрия поддерживают эту инициативу и ожидают результата судмедэкспертизы.
Ранее Life.ru рассказывал о трагичной врачебной ошибке, которая привела к смерти пациентки в Краснодаре. 55-летняя женщина обратилась к врачам для операции на матке, но спустя несколько недель умерла от осложнений, вызванных разрывом кишки: скопления гноя, перитонита и сепсиса. Хирурги провели семь дополнительных операций, чтобы её спасти, но всё тщетно.