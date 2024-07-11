Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в одном из районов на Кубани

Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в Каневском районе Краснодарского края, на территории региона также введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, в агрокомплексе "Каневский бекон" от чумы погибло уже семь животных.

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что в агрокомплексе под Краснодаром обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Инфекцию обнаружили на предприятии "Каневский бекон" в станице Придорожная Каневского района. Сейчас территории станицы, а также хуторов Раков и Сопова Балка признаны угрожаемой зоной. Всего в агрокомплексе насчитывается около 9,5 тысячи голов свиней.