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11 июля, 07:11

Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в одном из районов на Кубани

Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в Каневском районе Краснодарского края, на территории региона также введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в агрокомплексе "Каневский бекон" от чумы погибло уже семь животных.

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На Украине берег реки оказался усеян тушами свиней, заражёнными африканской чумой

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что в агрокомплексе под Краснодаром обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Инфекцию обнаружили на предприятии "Каневский бекон" в станице Придорожная Каневского района. Сейчас территории станицы, а также хуторов Раков и Сопова Балка признаны угрожаемой зоной. Всего в агрокомплексе насчитывается около 9,5 тысячи голов свиней.

Обложка ©

Freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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