Японцы массово нанимают агентов по увольнению, чтобы безболезненно уйти с работы

Чтобы процесс увольнения прошёл намного проще и легче с психологической точки зрения, в Японии начали массово прибегать к помощи агентов по увольнению. Эксперты решают все вопросы с руководителем вместо сотрудника, покидающего организацию. Об этом пишет портал SCMP.

На данный момент рабочая культура страны характеризуется достаточно сильным управленческим давлением. Именно поэтому процесс увольнения часто бывает болезненным. Также в Японии из-за сокращения численности населения начал усложняться процесс найма и увольнения, особенно молодых работников. Поэтому многие работодатели прибегают к различным манипуляциям, вычетам из зарплаты и моральным принижениям.

Именно за счёт подобных ситуаций в стране начали появляться агенты по увольнениям. Личный помощник сможет отнести за вас само заявление на стол директору, проследить, чтобы руководство не удержало зарплату и не давило морально.

На данный момент роль таких агентов стала достаточно незаменимой для поддержания определённой стабильности на японском рынке труда. Помимо того, теперь сотрудники, решившие уволиться, могут ограничить себя от негативного влияния.

Сумма вопроса, если вам понадобится агент, не слишком высокая. Так, для классической отставки вам потребуется от 20 000 до 30 000 иен, то есть от 10 до 16 тысяч рублей. А сотрудник может сосредоточиться на своём карьерном росте, не беспокоясь об административных деталях или возможных конфликтах.