Упал на провода: В Москве спасают ребёнка с ожогами 70% дыхательных путей и шоком 3-й степени
Под Смоленском мальчик получил сильнейшие ожоги, упав с моста на электропровода
Жуткие ожоги внутренних органов получил семилетний ребёнок, упав с моста на электропровода в городе Сафоново Смоленской области. По данным SHOT, мальчик играл с друзьями на улице в районе автомобильного моста, под которым проходят железнодорожные пути. Кто-то из друзей случайно уронил кроссовок на крышу вагона, стоявшего под мостом. Мальчик полез за обувью, но потерял равновесие и упал на электропровода.
В тяжёлом состоянии мальчика экстренно госпитализировали в местную больницу с угрожающими для жизни диагнозами: электроожог головы и тела, ожоги 70% дыхательных путей, шок 3-й степени, закрытая черепно-мозговая травма. Накануне мальчика удалось транспортировать на лечение в Москву в больницу имени Сперанского. Сегодня ребёнку предстоит операция по пересадке кожи.
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