Упал на провода: В Москве спасают ребёнка с ожогами 70% дыхательных путей и шоком 3-й степени

Жуткие ожоги внутренних органов получил семилетний ребёнок, упав с моста на электропровода в городе Сафоново Смоленской области. По данным SHOT, мальчик играл с друзьями на улице в районе автомобильного моста, под которым проходят железнодорожные пути. Кто-то из друзей случайно уронил кроссовок на крышу вагона, стоявшего под мостом. Мальчик полез за обувью, но потерял равновесие и упал на электропровода.