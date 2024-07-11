Мама двоих детей из Волгограда исчезла без следа после ночной поездки с татуированным незнакомцем

В Волгограде ведут поиски пропавшей матери двоих детей Олеси Колгановой, которая вышла из дома без телефона и не вернулась. В последний раз её видели с татуированным незнакомцем, сообщает местный портал V1.ru.

33-летняя мама двоих детей Олеся Колганова 6 июля вышла из дома в Красноармейском районе, не взяв с собой телефон, и больше с родными не связывалась. Дети пропавшей в соцсетях просят мать вернуться домой, надеясь, что она каким-то образом увидит их сообщения. Близкие женщины предполагают, что её могли похитить.

"6 июля утром она ушла из дома, пока муж и дети спали. Телефон оставила. Взяла только паспорт, немного денег и ключи от машины мужа, золото на ней ещё было. В ломбарде она сдала браслет и поехала на такси к подружке с каким-то мужиком с наколкой, мы его не знаем. С момента, как она уехала от подружки, мы больше ничего не знаем", — рассказала мама пропавшей.

С её слов, до семьи дозвонились люди, которые сообщили, что видели Олесю в ТРЦ "Юбилейный". Женщина выглядела потерянно, будто искала кого-то.

"Такое ощущение, что её где-то закрыли", — говорит мать пропавшей.

В день своего исчезновения Олеся была одета в синие джинсы и розовую кофту. С собой у неё была также чёрная сумка. Рост женщины около 160 сантиметров, у неё русые волосы и карие глаза.