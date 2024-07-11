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11 июля, 09:00

Доцентка кубанского вуза пыталась задушить студентку-дизайнера на модном показе

Студентка института культуры в Краснодаре обвинила доцента в попытке её задушить

Шокирующая история произошла в Краснодарском институте культуры, где доцент на репетиции предзащиты чуть не задушила одну из учениц. Об этом сообщает Kub Mash со ссылкой на пострадавшую.

В Краснодаре доцент сдавила горло студентки на репетиции предзащиты. Видео © Telegram / Kub Mash

Анна училась на факультете дизайна. По словам студентки, преподавательница часто позволяла себе оскорбления в её адрес, а также занижала ей оценки, из-за чего девушка в итоге не смогла получить красный диплом. На последнем прогоне модели не успели вовремя выйти на сцену, после чего доцент подскочила к Анне и сдавила ей горло.

Однокурсники девушки не комментируют инцидент, поскольку боятся преподавательницу, которая часто их запугивает. Студенты направляли письмо с жалобами руководству вуза, но ответа оттуда так и не поступило. Буйная доцент продолжает работать в университете, не понеся никакого наказания. Сама она при этом считает, что её оклеветали.

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Ранее полиция задержала доцента Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) за получение взяток от студентов. Ученики платили ему деньги за помощь при сдаче университетских экзаменов.

Обложка ©

Shutterstock / CatwalkPhotos

Владимир Озеров
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