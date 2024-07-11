В Подмосковье станок зажевал волосы 25-летней девушки и снял с неё скальп

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. спасли жизнь пациентке, у которой был оторван скальп. ЧП произошло на производстве — девушка проходила с распущенными длинными волосами мимо станка. Об этом случае рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Фотографии пациентки после успешной операции. Фото © Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова В.Н.

Когда 25-летняя пациентка поступила в приёмное отделение больницы, на половине головы не было кожи, а перед взором врачей предстали кости черепа. Скальп с длинными волосами был доставлен вместе с девушкой. Хирурги установили, что травма головы привела к скальпированию свыше 50% волосистой части черепа девушки.

"Угроза этого случая заключалась в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся бактериальная инфекция на этом фоне может привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти", — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Артём Косов.

В экстренной операции участвовала команда врачей разного профиля, в частности хирургов и травматологов. Сперва они подготовили раневую поверхность и оторванный участок скальпа, после чего было проведено высококлассное микрохирургическое закрытие раны. Из-за потраченного на транспортировку девушки времени на приживляемом обратно куске кожи уже сказались необратимые изменения ишемической природы, из-за чего его дальнейшее заживление осуществлялось под струпом корочкой. Тем не менее лоскут прижился, несмотря на повреждение сосудов, отмирание тканей и утрату полулитра крови, что, по мнению врачей, можно считать чудом. Сейчас у пациентки хорошее самочувствие, её уже выписали, а кожа полностью закрыла кости головы.