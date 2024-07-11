Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 09:39

В Казахстане решили избавиться от российских ценных бумаг из-за санкций США

РБК: Депозитарий Казахстан попросил клиентов вывести ценные бумаги РФ

Центральный депозитарий республики Казахстан направил своим клиентам просьбу вывести российские ценные бумаги в связи с санкциями Штатов. Об этом узнал РБК.

"Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)", — говорится в материале издания.

Как объяснила РБК руководитель брокера Mind Money Юлия Хандошко, Казахстан таким образом избавляется от всех ценных бумаг РФ. Те из них, что не будут выведены к 1 августа, окажутся заморожена, отметила собеседница издания.

Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре

Ранее вице-премьер республики Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не в восторге от западных санкций против Российской Федерации и некоторых государств, но вынужден с ними мириться, чтобы избежать печальных последствий для собственных предприятий. Он отметил, что ограничения, вводимые Западом, нанесли мощнейший удар по мировой экономике, разрушив множество цепочек поставок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Briede

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Казахстан
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров