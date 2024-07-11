В Казахстане решили избавиться от российских ценных бумаг из-за санкций США

Центральный депозитарий республики Казахстан направил своим клиентам просьбу вывести российские ценные бумаги в связи с санкциями Штатов. Об этом узнал РБК.

"Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)", — говорится в материале издания.

Как объяснила РБК руководитель брокера Mind Money Юлия Хандошко, Казахстан таким образом избавляется от всех ценных бумаг РФ. Те из них, что не будут выведены к 1 августа, окажутся заморожена, отметила собеседница издания.