В Казахстане решили избавиться от российских ценных бумаг из-за санкций США
РБК: Депозитарий Казахстан попросил клиентов вывести ценные бумаги РФ
Центральный депозитарий республики Казахстан направил своим клиентам просьбу вывести российские ценные бумаги в связи с санкциями Штатов. Об этом узнал РБК.
"Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)", — говорится в материале издания.
Как объяснила РБК руководитель брокера Mind Money Юлия Хандошко, Казахстан таким образом избавляется от всех ценных бумаг РФ. Те из них, что не будут выведены к 1 августа, окажутся заморожена, отметила собеседница издания.
Ранее вице-премьер республики Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не в восторге от западных санкций против Российской Федерации и некоторых государств, но вынужден с ними мириться, чтобы избежать печальных последствий для собственных предприятий. Он отметил, что ограничения, вводимые Западом, нанесли мощнейший удар по мировой экономике, разрушив множество цепочек поставок.
Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Briede