"Будто на них сели": Life.ru узнал, почему россияне захейтили вирусные плоские круассаны

Популярный южнокорейский тренд с плоскими круассанами стал значительно обсуждаем на просторах российского Интернета. Эксклюзивно для Life.ru агентство по управлению репутацией SidorinLab и сеть фитнес-клубов DDX Fitness провели исследование на тему этого тонкого масляного печенья. Авторы за четыре месяца изучили отношения россиян и белорусов к новому тренду, который практически никого не оставил равнодушным.

Всего за время исследования было зафиксировано 4,5 тысячи сообщений пользователей без учёта новостных публикаций и рекламы. Активнее всего тему обсуждали женщины (81%) от 25 до 39 лет. В топ городов вошли Мытищи, Москва и Минск. Без хейтеров также не обошлось. Их намного больше, чем фанатов, — индекс лояльности составил -0,27 (19% позитивных комментариев и 30% негативных).

К преимуществам плоских лакомств отнесли вкус самого круассана (24%), внешний вид (7%) и факт тренда (3%). При этом основной хейт связан с тем, что также вызывает восхищение: внешний вид и вкус. Примерно в 8% сообщений пользователи сравнивали вкус с классическим круассаном в пользу последнего, а в 7% люди писали о необоснованной дороговизне.

Чаще всего тренд вызывал у пользователей смех и недоумение. Люди уже успели назвать печенье лепёшкой и печенькой. По мнению некоторых, угощения "выглядят смешно, как будто на них сели".