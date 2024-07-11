"Нет повестки": Песков назвал вторичным вопрос о месте проведения саммита мира с участием РФ

Возможный мирный саммит с участием России и Украины не имеет наполнения, поэтому вопрос о том, где может пройти встреча, вторичен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, комментируя сообщение Bloomberg о том, что киевская и российская сторона встретятся в Саудовской Аравии.

Песков назвал вторичным вопрос о месте проведения саммита мира с участием РФ. Видео © Life.ru

"Публикации Bloomberg и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем насколько они достоверны. Самые уважаемые СМИ зачастую грешат разными "утками". Сейчас нет понимания о какой повестке дня может идти речь. Местно проведения важно, но вторично", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент Владимир Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров.