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11 июля, 09:43

"Нет повестки": Песков назвал вторичным вопрос о месте проведения саммита мира с участием РФ

Песков: У саммита мира с РФ и Украиной нет повестки, поэтому локация вторична

Возможный мирный саммит с участием России и Украины не имеет наполнения, поэтому вопрос о том, где может пройти встреча, вторичен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, комментируя сообщение Bloomberg о том, что киевская и российская сторона встретятся в Саудовской Аравии.

Песков назвал вторичным вопрос о месте проведения саммита мира с участием РФ. Видео © Life.ru

"Публикации Bloomberg и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем насколько они достоверны. Самые уважаемые СМИ зачастую грешат разными "утками". Сейчас нет понимания о какой повестке дня может идти речь. Местно проведения важно, но вторично", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент Владимир Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров.

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Напомним, агенство Bloomberg сообщило, что Украина планирует провести второй мирный саммит до ноября, когда в США пройдут выборы президента. Ряд американских чиновников усомнились, что конференция с участием обеих стран возможна. Тем не менее для встречи рассматривается Саудовская Аравия как нейтральная территория.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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