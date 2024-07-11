Пригласят Москву: Киев собрался провести второй мирный саммит до выборов президента США

Украина планирует провести второй мирный саммит до ноября, когда в США пройдут выборы президента. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Кроме того, на мероприятие пригласят Россию.

Ряд американских чиновников усомнились, что конференция с участием обеих стран возможна. Тем не менее для встречи рассматривается Саудовская Аравия как нейтральная территория. За эту локацию выступает глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на первом саммите мира Габриэль Люхингер.