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11 июля, 03:45

Пригласят Москву: Киев собрался провести второй мирный саммит до выборов президента США

Bloomberg: Украина хочет провести второй мирный саммит с участием РФ до ноября

Украина планирует провести второй мирный саммит до ноября, когда в США пройдут выборы президента. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Кроме того, на мероприятие пригласят Россию.

Ряд американских чиновников усомнились, что конференция с участием обеих стран возможна. Тем не менее для встречи рассматривается Саудовская Аравия как нейтральная территория. За эту локацию выступает глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на первом саммите мира Габриэль Люхингер.

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Напомним, в Вашингтоне с 9 по 11 июля проходит саммит НАТО. Во главе повестки мероприятия по-прежнему находится украинский кризис. В итоговой декларации прописали пункт о неизбежном вступлении Киева в НАТО, создании миссии для координации военной помощи Украине, а также о выделении Незалежной 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Анатолий Симоненко
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