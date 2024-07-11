Брендовая сумка из московского магазина Rendez-Vous развалилась за 4 месяца

Спустя четыре месяца эксплуатации брендовая сумка из московского магазина Rendez-Vous едва не развалилась на составные части. Документы о её качестве выписала компания Certification group, которая ранее вручала сертификат на кроссовки, придуманные нейросетью. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на "счастливую" владелицу той самой сумки от Gianfranco Ferre.

Брендовая сумка развалилась за 4 месяца. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сумка от итальянского премиального бренда Gianfranco Ferre обошлась моднице в 8800 рублей в магазине Rendez-Vous. Спустя четыре месяца стильная вещица превратилась в закалённый временем почтальонский саквояж: отпали и поржавели цепочки, стёрлись все края, появились дырки. Сотрудники бутика забрали товар на экспертизу, по итогам которой решили не возвращать девушке деньги.

Затем в дело вмешались представители SHOT ПРОВЕРКИ, отдавшие сумку на повторный осмотр, но уже в независимой лаборатории. Там рассказали, что товар изначально нельзя было назвать качественным, так как в нём присутствовали дефекты, делающие его и вовсе непригодным для продажи.

Получив заключение от независимых экспертов, девушка сумела заставить Rendez-Vous вернуть её деньги. Магазин также выплатил ей моральную компенсацию и возместил затраты на экспертизу. Позднее выяснилось, что заключение о качестве товара от бренда Gianfranco Ferre выдавала организация Certification group, которая также выписывала сертификат на пару обуви, придуманную нейросетью.