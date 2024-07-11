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11 июля, 09:47

Стало известно об обстановке на месте падения беспилотника в Ступино

Глава Ступино Мужальских: Экстренные службы работают на месте падения БПЛА

Сотрудники экстренных служб работают на месте падения беспилотника в Ступино в Подмосковье. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в четверг, 11 июля, глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских. Разрушений и пострадавших нет.

"Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника", — проинформировал подписчиков он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступино отражена атака летевшего на Москву беспилотника. Также этой ночью средства ПВО работали в Брянской области. Там отражены атаки дронов в Клинцовском и Суражском районах.

Обложка ©

Эрик Романенко / ТАСС

Алексей Берковиц
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