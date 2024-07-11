Стало известно об обстановке на месте падения беспилотника в Ступино

Сотрудники экстренных служб работают на месте падения беспилотника в Ступино в Подмосковье. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в четверг, 11 июля, глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских. Разрушений и пострадавших нет.