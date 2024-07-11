Нарышкин высоко оценил профессионализм военных медиков в зоне СВО

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высоко оценил профессиональные навыки военных врачей, которые спасают жизни солдат в зоне спецоперации. Во время круглого стола по истории военной медицины он заявил, что современные медики являются блюстителями гуманистической традиции самоотверженных советских докторов, помогавших людям в годы Великой Отечественной войны.

Нарышкин упомянул, что события Великой Отечественной войны навсегда отпечатались в истории отечественной военной медицины, а 47 работников удостоились высшей степени отличия в СССР — звания Героя Советского Союза.

"Тогда за четыре года через военные госпитали прошло более 22 миллионов человек, благодаря самоотверженности и профессионализму советских медиков более 70% из них (из попавших в госпитали. — Прим. Life.ru) были возвращены в строй. На протяжении всей войны наши врачи, особенно военно-полевые хирурги, находились на переднем крае борьбы, сражались за каждую жизнь", — подчеркнул он.

С его слов, это наследие сейчас достойно оправдывают военные врачи, находящиеся вместе с бойцами в зоне СВО. Они оказывают неотложную медицинскую помощь в полевых операционных, вытаскивают раненых с поля боя, помогают солдатам вновь встать на ноги после ранений, а также спасают жизни мирных граждан.

Сохранение памяти о достижениях отечественной военной медицины, по мнению Нарышкина, является приоритетной задачей для многих членов Российского исторического общества. Он также рассказал, что продюсерский центр Cinema Production занимается съёмками документального фильма, который расскажет о подвигах российских военных врачей.

"А коллектив Научно-исследовательского института общественного здоровья при поддержке Российского исторического общества и Фонда культурных инициатив планирует новый выставочный проект об истории военной медицины на протяжении последних трёх столетий", — сообщил Нарышкин.