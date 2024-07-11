В Самаре разработали наноспутник с острейшим в РФ гиперспектральным "зрением"

Университет Самарского университета имени Королёва совместно с частной космической компанией "Спутникс" разработали наноспутник, уникальной особенностью которого стало рекордно острое по меркам РФ гиперспектральное "зрение", что позволит ему с максимальной эффективностью мониторить экологическое состояние планеты. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Учёные нашего университета разработали и собрали компактный гиперспектрометр с высоким показателем пространственного разрешения — всего 7 метров на пиксель. Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для наноспутников, который ранее также был разработан у нас в университете и успешно прошел испытания в космосе",​ — объяснил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Профессор добавил, что новый гиперспектрометр позволит вести сбор более точной информации об объектах на поверхности Земли, что, к примеру, позволит сделать контроль за состоянием сельскохозяйственных посевов качественнее. А ещё благодаря разработке получится с повышенной эффективностью отслеживать появление лесных пожаров.

В пресс-службе университета отметили, что стендовые испытания разработки в лаборатории "Спутникс" уже были завершены и она готова к работе на орбите. Наноспутник собираются запустить в космическое пространство уже очень скоро — в конце 2024 года. Полученные с него данные хотят использовать для обучения российских школьков азам анализа и обработки сделанных в гиперспектре изображений.

Генеральный директор "Спутникс" Владислав Иваненко подчеркнул, что проект вызывает у компании интерес не только в плане поддержки развития аэрокосмического образования, но и с точки зрения разработки нового космического аппарата с системой гиперспектральной съёмки. В его понимании, это может открыть новые перспективы для частной космической отрасли в РФ.