Армия России установила контроль над 52 населёнными пунктами в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации в настоящий момент установили контроль на 39 населёнными пунктами Харьковской области на Купянском направлении и ещё 13 населёнными пунктами на севере региона. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

"На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрации над 34 населёнными пунктами, но также вооружённые силы контролируют ещё 5 населённых пунктов. Мы ранее объявляли о 13 населённых пунктах на северной территории. Таким образом, простой математический расчет — 39 населённых пунктов на востоке и 13 на севере территории Харьковской области [контролируется нашими войсками]", — заявил он журналистам.