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11 июля, 11:51

Армия России установила контроль над 52 населёнными пунктами в Харьковской области

Ганчев: Под контролем ВС РФ находятся 52 населённых пункта в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации в настоящий момент установили контроль на 39 населёнными пунктами Харьковской области на Купянском направлении и ещё 13 населёнными пунктами на севере региона. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

"На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрации над 34 населёнными пунктами, но также вооружённые силы контролируют ещё 5 населённых пунктов. Мы ранее объявляли о 13 населённых пунктах на северной территории. Таким образом, простой математический расчет — 39 населённых пунктов на востоке и 13 на севере территории Харьковской области [контролируется нашими войсками]", — заявил он журналистам.

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Ранее об успехах ВС РФ в Харьковской области сообщал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он заявил о серии ударов по позициям ВСУ на территории Юльевского завода. Помимо личного состава, ВСУ потеряли пикапы, переоборудованные для военных нужд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Юрий Лысенко
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