Авиация ВС РФ поразила опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом рассказал командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Александр.

Российские военные поразили опорник ВСУ в зоне ответственности "Востока". Видео © Telegram / Минобороны России

"Сегодня была поставлена боевая задача на уничтожение живой силы противника, которая окопалась в лесном массиве, в опорном пункте. Боевая зарядка была по 40 неуправляемых ракет, итого 80 ракет на один опорный пункт. Успешно выполнили поставленную боевую задачу, отработали на отлично, вернулись без потерь", — сказал он.

Военный отметил, что успешно справляться с боевыми задачами помогает управляемое вооружение "Аллигатора", в частности ракета "Вихрь". По словам бойца, такие снаряды ликвидируют любую бронетехнику при прямом попадании. Он подчеркнул, что наши экипажи не раз применяли "Вихрь" во время отражения украинского контрнаступления на Запорожском направлении. Снаряд помог стереть с лица земли вражескую технику, в том числе танк Leopard и БМП Bradley.