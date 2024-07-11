Невролог рассказала, как худеть, лёжа на диване

Набор веса может быть связан с неочевидными факторами, и в зависимости от них похудеть возможно даже без спорта и диет. Своё мнение по этому вопросу высказала врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета "Синергия" Александра Москвичёва.

Медик советует в первую очередь определить причину лишнего веса. Она может крыться не только в очевидном малоподвижном образе жизни, но даже в приёме определённых лекарств или, ещё хуже, в опухоли головного мозга. Если же последние варианты отброшены, можно выбрать стратегию для похудения. В некоторых случаях худеть получится, даже лёжа на диване.

"С точки зрения физиологии для процесса похудения необходимо основное условие: преобладание расхода калорий над их поступлением из пищи. Обычно люди, желающие сбросить лишний вес, выбирают вариант увеличения расхода калорий путём, например, занятий спортом. Но так как само существование нашего тела требует определённых затрат энергии, то гипотетически можно худеть, даже лёжа неподвижно; главное при этом — пропорционально ограничить и потребление еды", — рассказала она RuNews24.ru.

При этом невролог отметила, что каждый человек уникален и все изменения, которые вы планируете вносить в свою жизнь, необходимо обговорить с врачом. Он поможет выбрать правильный метод без сильных ограничений и вреда для здоровья.