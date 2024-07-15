12 хитростей, как выгодно купить авиабилеты в 2024 году Не секрет, что львиная доля стоимости путешествия — цена билетов на самолёт. Однако есть способы, которые помогают существенно снизить эти расходы. Делимся 12 лайфхаками, как экономить на авиаперелётах. Сделайте свои путешествия более экономичными в 2024 году! 14 июля, 22:15 Как покупать дешёвые авиабилеты: 12 способов сэкономить на перелётах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Путешествия — это не только прекрасная возможность увидеть новые места, познакомиться с разными культурами и получить незабываемые впечатления, но и значительная статья расходов. А один из самых крупных затратных пунктов в любом путешествии — авиабилеты. Однако если приложить немного усилий, можно существенно снизить эти расходы и сделать поездки более доступными.

Многие задаются вопросами: в какие дни покупать авиабилеты дешевле? Где дешевле покупать авиабилеты? Когда лучше всего бронировать, чтобы получить самые выгодные предложения? В 2024 году эти вопросы остаются актуальными, и мы готовы поделиться с вами ценными советами, которые помогут сэкономить на перелётах.

1. Следите за курсом валюты

Колебания курсов могут существенно повлиять на конечную стоимость билета за границу, особенно если авиакомпания или агрегатор билетов предлагает цены в разных валютах. Вот несколько советов, как на этом можно сэкономить:

Покупайте билеты в подходящий момент. Курс валюты может меняться ежедневно, поэтому лучше всего приобрести билеты, когда курс рубля наиболее выгоден. Например, если курс доллара или евро снизился, это может стать отличным моментом для покупки билетов, предлагаемых в этих валютах. Используйте мультивалютные карты. Такие карты позволяют вам конвертировать рубли в иностранную валюту по текущему курсу без дополнительных комиссий. Это особенно удобно, если авиакомпания или агентство принимает оплату только в валюте. Мониторьте изменения курса. Подпишитесь на уведомления о колебаниях курса валют или используйте приложения, которые помогут вам отслеживать изменения. Так вы узнаете, когда наступит подходящий момент для покупки билета. Сравнивайте цены в разных валютах. Некоторые агрегаторы позволяют вам выбрать валюту для оплаты. Иногда цена в одной валюте может быть выгоднее, чем в другой, даже с учётом курсовой разницы и возможных комиссий.

Пример: представьте, что вы планируете полёт в Европу и авиакомпания продаёт билеты за 100 евро. Если курс евро составляет 90 рублей за евро, то билет обойдётся вам в 9000 рублей. Но если курс евро упадёт до 85 рублей, то билет будет стоить уже 8500 рублей. Экономия в 500 рублей на одном билете — это весомый аргумент в пользу того, чтобы следить за курсом валют.

2. Не бронируйте авиабилеты сильно заранее

Авиакомпании часто проводят распродажи и акции. Фото © Freepik / yanalya

Существует распространённое мнение, что чем раньше бронируешь авиабилет, тем дешевле он будет. Однако это не всегда так, особенно когда речь идёт о международных рейсах или рейсах с пересадками. Вот несколько причин, почему не стоит бронировать билеты сильно заранее, и как это может помочь сэкономить:

Авиакомпании часто проводят распродажи и акции. Авиакомпании периодически устраивают распродажи, предлагая билеты по сниженным ценам. Такие акции обычно проходят за несколько месяцев до даты вылета, и если вы купили билеты за полгода или больше, вы можете упустить шанс на значительную экономию. Цены могут снижаться ближе к дате вылета. Иногда авиакомпании снижают цены на билеты, если видят, что рейс не заполняется. Это особенно касается международных рейсов и рейсов с пересадками, где авиакомпании стараются заполнить как можно больше мест. Изменения в планах. Если вы бронируете билет задолго до поездки, есть вероятность, что ваши планы могут измениться. Поменять или сдать билет может быть дорого или невозможно без потерь. Покупка билета ближе к дате вылета позволяет быть более гибким и уверенным в своих планах. Следите за динамикой цен. Используйте специальные сервисы и приложения, которые помогают отслеживать изменение цен на авиабилеты. Они будут присылать уведомления, когда цены на интересующие вас рейсы снижаются. Это даст возможность приобрести билет по более выгодной цене без необходимости бронировать его сильно заранее.

Пример: вы планируете поездку на новогодние праздники и рассматриваете покупку билетов за полгода до вылета. В это время билеты могут быть по стандартной цене или даже завышены из-за высокого спроса. Но если вы подождёте до осени, когда авиакомпании часто устраивают распродажи на зимние рейсы, то сможете купить тот же билет с существенной скидкой.

3. Пользуйтесь агрегаторами

Агрегаторы авиабилетов — это отличные инструменты для поиска самых выгодных предложений на рынке. Они сравнивают цены от множества авиакомпаний и онлайн-агентств, помогая найти лучший вариант. Вот несколько причин, почему стоит пользоваться агрегаторами, и советы, как делать это эффективно:

Сравнение цен. Агрегаторы позволяют сравнить цены на билеты от различных авиакомпаний и агентств в одном месте. Это экономит время и помогает найти самые выгодные предложения. Фильтры и опции. С помощью агрегаторов вы можете настроить поиск по своим предпочтениям: выбрать прямые рейсы, удобное время вылета и прилёта, продолжительность пересадок и многое другое. Это позволяет найти не только дешёвый, но и удобный рейс. Уведомления о снижении цен. Многие агрегаторы предлагают функцию уведомлений о снижении цен. Вы можете подписаться на такие уведомления для интересующих вас маршрутов и получать сообщения, когда цены падают. Специальные предложения и скидки. Агрегаторы часто сотрудничают с авиакомпаниями и агентствами, предлагая эксклюзивные скидки и промокоды. Это позволяет получить дополнительные преимущества и сэкономить. Отзывы и рейтинги. Вы можете почитать отзывы других путешественников о выбранных рейсах и авиакомпаниях, что поможет сделать более осознанный выбор.

Пример: вы планируете поездку из Москвы в Стамбул и хотите найти самые дешёвые билеты. Используя агрегатор, вы можете увидеть предложения от различных авиакомпаний, сравнить цены и выбрать лучший вариант. Например, вы можете обнаружить, что один из рейсов на несколько тысяч рублей дешевле, чем остальные, благодаря акции или скидке.

4. Не привязывайтесь к датам

Цены на билеты могут сильно варьироваться в зависимости от дня недели, времени года и праздничных периодов. Фото © ТАСС / Олег Елков

Гибкость в выборе дат путешествия — один из ключевых факторов, помогающих сэкономить на авиабилетах. Цены на билеты могут сильно варьироваться в зависимости от дня недели, времени года и праздничных периодов. Вот несколько советов, как использовать гибкость дат для экономии:

Избегайте пиковых сезонов. Праздники, школьные каникулы и туристические сезоны — время, когда билеты обычно дороже. Если у вас есть возможность, планируйте путешествия вне этих периодов. Например, избегайте поездок в новогодние праздники или в период летних отпусков. Используйте функцию "гибкие даты". Многие агрегаторы и сайты авиакомпаний предлагают функцию поиска с гибкими датами. Это позволяет увидеть цены на билеты за несколько дней до и после выбранной даты, что помогает выбрать наиболее дешёвый вариант. Путешествуйте в будние дни. Билеты на рейсы, вылетающие в середине недели (вторник, среда, четверг), часто дешевле, чем на рейсы в выходные дни. Это связано с тем, что в будние дни меньше пассажиров, соответственно, авиакомпании предлагают более низкие цены, чтобы заполнить самолёты. Продолжительность поездки. Если вы планируете поездку на выходные, попробуйте добавить или убрать один-два дня. Иногда изменение длительности поездки может значительно снизить стоимость билета. Следите за акциями и распродажами. Авиакомпании часто проводят акции с ограниченными датами путешествий. Гибкость в выборе дат помогает воспользоваться такими предложениями и сэкономить.

5. Не летайте по выходным

Полёты по выходным обычно стоят дороже, чем в будние дни. Это связано с повышенным спросом на авиабилеты среди туристов и деловых путешественников. Вот несколько причин, почему стоит избегать полётов по выходным, и объяснения, как это может помочь сэкономить:

Повышенный спрос. В пятницу, субботу и воскресенье больше людей путешествует, что повышает спрос на авиабилеты. Авиакомпании часто поднимают цены на рейсы в эти дни, чтобы воспользоваться высоким спросом. Меньше конкуренции в будние дни. Полёты в середине недели (вторник, среда, четверг) обычно менее загружены. Авиакомпании предлагают более низкие цены, чтобы привлечь пассажиров на эти рейсы. Лучшие условия для бизнеса. Многие деловые поездки планируются на начало и конец недели, что также увеличивает стоимость билетов на эти дни. Отправляясь в полёт в будние дни, вы избегаете конкуренции с бизнес-путешественниками. Специальные предложения и скидки. Авиакомпании и туристические агентства часто предлагают скидки на рейсы в будние дни, чтобы заполнить салоны самолётов. Следите за такими предложениями и планируйте свои поездки соответственно. Лучшие условия для отдыха. Полёты в середине недели не только дешевле, но и часто более комфортны. Меньшее количество пассажиров означает меньше очередей на регистрацию и досмотр, а также более свободные салоны.

Пример: вы планируете поездку из Санкт-Петербурга в Дубай и рассматриваете вылет в пятницу и возвращение в воскресенье. Однако, проверив цены на рейсы в середине недели, вы обнаруживаете, что билеты во вторник и четверг стоят значительно дешевле. Таким образом, если вы измените даты поездки, то сможете сэкономить несколько тысяч рублей.

6. Пользуйтесь льготами

Если у вас есть право на льготы или специальные скидки, обязательно используйте их при покупке авиабилетов. Фото © ТАСС

Если у вас есть право на льготы или специальные скидки, обязательно используйте их при покупке авиабилетов. Множество авиакомпаний и агентств предлагают различные льготы для разных категорий пассажиров. Вот несколько примеров и советов, как пользоваться льготами для экономии на авиабилетах:

Льготы для студентов. Многие авиакомпании предоставляют специальные тарифы для студентов, которые могут быть значительно ниже обычных цен. Чтобы воспользоваться этими льготами, потребуется предоставить студенческий билет или другой документ, подтверждающий статус студента. Скидки для пенсионеров. Некоторые авиакомпании предлагают специальные тарифы для пенсионеров. Чтобы воспользоваться такой льготой, необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Эти скидки могут значительно снизить стоимость билетов. Военные и ветераны. Многие авиакомпании предоставляют льготы и скидки для военнослужащих и ветеранов. Это может включать как сниженные тарифы, так и дополнительные привилегии, такие как бесплатный багаж или приоритетная посадка. Детские и семейные тарифы. Если вы путешествуете с детьми, обязательно уточните наличие специальных тарифов для детей. Некоторые авиакомпании предлагают семейные тарифы, которые могут включать скидки на билеты для детей или дополнительные услуги, такие как бесплатное питание. Часто летающие пассажиры. Если вы часто летаете одной и той же авиакомпанией, подумайте о регистрации в программе лояльности. Часто летающие пассажиры могут получать бонусные мили, скидки на будущие полёты, а также другие привилегии, такие как доступ в бизнес-залы и бесплатный багаж.

Пример: вы студент и планируете поездку из Санкт-Петербурга в Бодрум. Проверив цены на билеты, вы обнаруживаете, что некоторые авиакомпании предлагают специальные студенческие тарифы.

7. Летайте лоукостерами

Лоукостеры или бюджетные авиакомпании предлагают авиабилеты по значительно более низким ценам по сравнению с традиционными авиакомпаниями. Это отличный способ сэкономить на перелётах, особенно для коротких и средних маршрутов. Вот несколько причин, почему стоит рассматривать лоукостеры, и пояснение, как воспользоваться их услугами максимально выгодно:

Низкие базовые тарифы. Лоукостеры предлагают очень низкие базовые тарифы на билеты, что делает их привлекательными для путешественников с ограниченным бюджетом. Эти авиакомпании сокращают расходы за счёт отказа от дополнительных услуг, которые традиционные авиакомпании включают в стоимость билета. Оплата только за необходимые услуги. В лоукостерах вы платите только за те услуги, которые вам действительно нужны. Например, багаж, питание на борту, выбор места — всё это оплачивается отдельно, что позволяет гибко управлять своими расходами и не переплачивать за ненужные опции. Большой выбор направлений. Лоукостеры летают по множеству направлений, часто предлагая рейсы в менее загруженные и более доступные аэропорты. Это позволяет найти дешёвые билеты даже в популярные туристические места. Акции и распродажи. Лоукостеры часто проводят распродажи и предлагают билеты по невероятно низким ценам. Следите за такими акциями и подписывайтесь на рассылки, чтобы не пропустить выгодные предложения. Простые маршруты и прямые рейсы. Лоукостеры часто предлагают простые маршруты и прямые рейсы, что сокращает время в пути и делает путешествие более удобным. Обычно всегда новый авиапарк.

8. Используйте мили и бонусные программы

Многие авиакомпании предлагают программы лояльности, позволяющие накапливать мили или бонусные баллы за полёты. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Многие авиакомпании предлагают программы лояльности, позволяющие накапливать мили или бонусные баллы за полёты. Эти мили можно использовать для оплаты будущих перелётов, улучшения класса обслуживания или получения дополнительных услуг. Вот несколько советов, как эффективно использовать мили и бонусные программы для экономии на авиабилетах:

Регистрация в программе лояльности. Если вы часто летаете, зарегистрируйтесь в программе лояльности авиакомпании. Это позволит вам накапливать мили за каждый полёт и использовать их для оплаты билетов или дополнительных услуг. Использование партнёрских программ. Множество авиакомпаний входят в альянсы, и мили, накопленные у одной авиакомпании, можно использовать у её партнёров. Это расширяет ваши возможности для экономии на авиабилетах. Кредитные карты с бонусными милями. Некоторые банки предлагают кредитные карты с программами накопления миль. Пользуясь такой картой для повседневных покупок, вы можете накапливать мили и использовать их для оплаты авиабилетов. Акции и специальные предложения. Авиакомпании часто проводят акции, в рамках которых можно получить дополнительные мили за определённые действия, такие как бронирование через приложение или участие в опросах. Следите за такими предложениями и выполняйте условия. Использование миль для обновления класса обслуживания. Если у вас накопилось достаточно миль, вы можете использовать их для обновления класса обслуживания. Это позволит лететь в более комфортных условиях без дополнительных затрат. Бронируйте заранее. Некоторые авиакомпании позволяют бронировать билеты за мили только за несколько месяцев до вылета. Планируйте свои поездки заранее, чтобы успеть воспользоваться накопленными милями.

Пример: вы зарегистрированы в программе лояльности "Аэрофлот бонус" и накопили достаточно миль за предыдущие полёты. При планировании поездки из Москвы во Владивосток вы можете использовать мили для частичной или полной оплаты билета либо повысить уровень до бизнес-класса.

9. Будьте в курсе специальных предложений и распродаж

Следите за специальными предложениями и распродажами авиакомпаний — это отличный способ сэкономить на авиабилетах. Авиакомпании регулярно проводят акции, скидки и делают специальные предложения для различных направлений и периодов. Вот несколько советов, как оставаться в курсе выгодных предложений:

Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний. Большинство авиакомпаний отправляют регулярные рассылки со специальными предложениями и акциями. Подпишитесь на эти рассылки, чтобы первыми узнавать о скидках. Следите за социальными сетями. Многие авиакомпании анонсируют специальные предложения и конкурсы через свои официальные страницы в социальных сетях. Подписывайтесь на них и включайте уведомления, чтобы не пропустить важные новости. Используйте мобильные приложения. Некоторые авиакомпании предлагают эксклюзивные предложения и скидки через свои мобильные приложения. Установите приложения нужных авиакомпаний и проверяйте актуальные предложения. Ищите распродажи на сайтах агрегаторов. Многие сайты и приложения для поиска авиабилетов также предлагают информацию о текущих акциях и распродажах. Используйте эти ресурсы для поиска выгодных предложений. Будьте гибкими в планировании. Специальные предложения часто касаются определённых дат или направлений. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы воспользоваться выгодной ценой на билеты.

Пример: вы собираетесь поехать в Европу и рассматриваете различные варианты билетов на сайте Aviasales. Обнаружив специальное предложение от Lufthansa на рейсы в Париж с существенной скидкой, вы решаете забронировать билеты прямо сейчас, сэкономив при этом значительную сумму.

9. Используйте гибкость в датах и направлениях

Имея гибкость в выборе дат и направлений, вы можете значительно сэкономить на авиабилетах. Вот несколько стратегий, как использовать гибкость для экономии:

Используйте "гибкие даты" в поисковых системах. Многие сайты для поиска авиабилетов позволяют указать "гибкие даты", чтобы найти самые дешёвые дни для перелёта. Это может значительно снизить стоимость билетов. Рассмотрите альтернативные аэропорты. При планировании поездки ищите билеты не только в основной аэропорт, но и в близлежащие альтернативные аэропорты. Иногда перелёт в менее загруженный аэропорт может сэкономить вам значительные суммы. Изучите различные направления. Вместо прямого перелёта рассмотрите варианты с пересадками или альтернативными маршрутами. Нередко билеты на такие рейсы могут быть дешевле из-за меньшей популярности маршрута или наличия акций. Используйте инструменты для поиска лучших предложений. Существуют специализированные сервисы и приложения, которые позволяют искать лучшие предложения на авиабилеты с гибкими условиями. Будьте готовы к изменению планов. Если вы готовы адаптировать свои планы под текущие предложения, то сможете сэкономить на билетах. Например, изменение даты вылета или возвращения на один-два дня может сделать ваш перелёт значительно дешевле.

Пример: вы рассматриваете поездку из Москвы в Калининград и обнаруживаете, что билеты на выходные стоят значительно дороже. Используя гибкость в датах, вы находите более дешёвые варианты на будние дни, что позволяет сэкономить на стоимости билета.

10. Бронируйте авиабилеты в правильное время

Идеальное время для покупки билетов обычно составляет от 3 до 6 недель до вылета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Выбор времени для бронирования авиабилетов может существенно влиять на их стоимость. Вот несколько полезных советов, как выбирать оптимальное время для покупки билетов и сэкономить:

Забронируйте заранее, но не слишком рано. Идеальное время для покупки билетов обычно составляет от 3 до 6 недель до вылета. Бронирование слишком рано или в последний момент может привести к более высоким ценам. Изучите дни недели для покупки. Исследования показывают, что чаще всего самые дешёвые билеты можно найти во вторник, среду и четверг. Это связано с тем, что в эти дни авиакомпании часто выпускают новые акции и предложения. Избегайте пикового времени бронирования. Самые высокие цены на авиабилеты обычно наблюдаются в выходные дни и в праздничные периоды. Планируйте бронирование на будние дни, когда спрос на билеты не такой высокий. Следите за ценами с помощью трекеров. Используйте сайты и приложения, предлагающие отслеживание цен на авиабилеты. Некоторые из них могут отправлять уведомления о снижении цен на выбранные маршруты. Пользуйтесь инкогнито-режимом в браузере. Некоторые авиакомпании могут увеличивать цены на билеты, если видят, что вы уже много раз искали определённые даты. Используйте режим инкогнито или очистите куки перед поиском.

Пример: вы планируете поездку из Санкт-Петербурга в Бодрум через два месяца. Чтобы найти оптимальное время для бронирования, вы начинаете отслеживать цены на билеты уже сейчас, но планируете сделать окончательное бронирование за 4–5 недель до вылета, когда цены могут быть наиболее выгодными.

11. Выбирайте стыковочные рейсы

Прямые рейсы, безусловно, удобны и экономят время, но они зачастую стоят дороже стыковочных. Выбирая рейсы с пересадками, вы можете существенно сэкономить на авиабилетах. Вот несколько причин, почему стоит рассмотреть стыковочные рейсы, которые могут уменьшить ваш бюджет:

Меньший спрос на стыковочные рейсы. Прямые рейсы пользуются большей популярностью среди пассажиров, что делает их стоимость выше. Рейсы с пересадками часто менее востребованы, поэтому авиакомпании предлагают их по более низким ценам, чтобы заполнить все места. Расширенные возможности для поиска билетов. Если вы используете стыковочные рейсы, у вас появляется больше вариантов маршрутов и авиакомпаний. Это позволяет гибко подходить к планированию и находить более выгодные предложения. Возможность посетить больше мест. Выбирая рейсы с длительными пересадками, вы можете устроить себе небольшую экскурсию в транзитном городе, не оплачивая дополнительные билеты. Некоторые авиакомпании даже предлагают бесплатные экскурсии для пассажиров, ожидающих пересадки. Снижение общего тарифа. Комбинируя перелёты разных авиакомпаний, вы можете существенно снизить общую стоимость билета. Например, один сегмент маршрута может быть значительно дешевле у одной авиакомпании, а второй — у другой. Бонусные программы и накопление миль. Совершая перелёты с пересадками, вы можете быстрее накапливать мили и бонусные баллы, особенно если используете партнёрские авиакомпании. Это позволит вам в будущем ещё больше экономить на перелётах.

12. Летайте с ручной кладью

Летать только с ручной кладью — отличный способ сэкономить на авиабилетах. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

С каждым годом всё больше авиакомпаний вводит дополнительные сборы за провоз багажа. Однако если вы умеете грамотно паковать вещи и готовы немного сократить свои потребности в поездке, летать только с ручной кладью — отличный способ сэкономить на авиабилетах. Вот несколько преимуществ и советов, как путешествовать налегке:

Экономия на багажных сборах. Большинство бюджетных авиакомпаний и даже некоторые традиционные перевозчики взимают плату за зарегистрированный багаж. Путешествуя только с ручной кладью, вы можете избежать этих дополнительных расходов, которые значительно увеличивают стоимость вашего билета. Быстрая регистрация и посадка. Без необходимости сдавать багаж вы можете пройти регистрацию и контроль безопасности намного быстрее. Это особенно полезно в крупных аэропортах, где очереди на сдачу багажа могут быть длинными. Минимизация риска потери багажа. Путешествуя только с ручной кладью, вы всегда держите свои вещи при себе, что снижает риск потери или повреждения багажа. Это особенно важно при стыковочных рейсах и пересадках. Гибкость в планировании путешествий. Лёгкость передвижения с минимальным багажом даёт больше возможностей для импровизации и изменений в маршруте. Это удобно, если вы решите сделать неожиданные остановки или изменить свои планы. Правильная организация ручной клади. Используйте вакуумные пакеты, чтобы уменьшить объём одежды, и возьмите только самое необходимое. Помните, что в ручной клади запрещено перевозить жидкости объёмом более 100 мл, поэтому заранее подготовьте небольшие бутылочки для косметики.

Пример: вы летите на неделю в Европу с авиакомпанией-перевозчиком, которая взимает плату за багаж. Решив путешествовать только с ручной кладью, вы экономите около 20–30 евро на каждом сегменте маршрута. Используя компактные вакуумные пакеты, вы уместили все необходимые вещи в один небольшой рюкзак, избежав лишних расходов.

Как покупать дешёвые авиабилеты: памятка путешественнику

Итак, согласно мнениям экспертов и советам опытных путешественников, можно взять на вооружение "золотую дюжину" лайфхаков, позволяющих существенно сократить затраты на авиаперелёты:

Следите за курсом валюты, и это поможет вам найти лучшие предложения на авиабилеты, сэкономив значительную сумму.

Не спешите с покупкой билетов, и это с большой вероятностью поможет вам сэкономить значительные средства на авиаперелетах.

Используйте агрегаторы для поиска авиабилетов, чтобы сэкономить время и деньги на своих путешествиях.

Планируйте свои поездки на будние дни, чтобы избежать повышенных цен на авиабилеты и сэкономить деньги на путешествиях.

Используйте льготы и специальные тарифы, чтобы значительно снизить стоимость авиабилетов и сделать ваши путешествия более доступными.

Путешествуйте лоукостерами, чтобы существенно сэкономить на авиабилетах и сделать свои поездки более доступными и удобными.

Используйте мили и бонусные программы, чтобы сделать свои путешествия более доступными.

Следите за специальными предложениями и распродажами, чтобы существенно экономить на авиабилетах.

Используйте гибкость в выборе дат и направлений, чтобы найти наиболее выгодные предложения на авиабилеты и сэкономить на путешествиях.

Выбирайте оптимальное время для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить на путешествиях и сделать свои поездки более бюджетными.

Выбирая стыковочные рейсы, вы можете не только сэкономить деньги, но и сделать своё путешествие более насыщенным и интересным.

Путешествуя только с ручной кладью, вы можете значительно сэкономить на авиабилетах и сделать свои поездки более комфортными и организованными.

Авторы Андрей Соколов