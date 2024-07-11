Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов
Юлия Навальная*. Обложка © ТАСС / АР
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов вдову Алексея Навального** Юлию*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, 10 июля Басманный районный суд Москвы предъявил Навальной* обвинение в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.