Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 13:04

Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов

Юлия Навальная*. Обложка © ТАСС / АР

Юлия Навальная*. Обложка © ТАСС / АР

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов вдову Алексея Навального** Юлию*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Юрист назвал причину, которая грозит Навальной экстрадицией в Россию
Юрист назвал причину, которая грозит Навальной экстрадицией в Россию

Напомним, 10 июля Басманный районный суд Москвы предъявил Навальной* обвинение в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Юлия Навальная
  • Алексей Навальный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров