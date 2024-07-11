Врач объяснила, как гены отца могут повлиять на лишний вес ребёнка

Еда, которую будущий отец употреблял незадолго до момента зачатия ребёнка, может серьёзно повлиять на будущее здоровье его сыновей. Такой вывод сделали немецкие учёные, которые провели определённые исследования. На эту тему также высказалась врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарёва.

"Мы предупреждаем обладателя такого варианта гена, что нужно сознательно контролировать количество пищи, не дожидаясь полного насыщения", — объяснила врач в разговоре с Kp.ru.

Чеботарёва отметила, что именно из-за питания отца у ребёнка может развиться предрасположенность к полноте. Даже при проведении исследования учёные пришли к выводу, что здоровье новорождённых мальчиков зависит от индекса массы тела (ИМТ) их пап на момент зачатия. При этом малыши с метаболическими нарушениями чаще всего рождаются у мужчин, чей ИМТ выше нормы.

"Когда к нам обращаются люди для составления генетического паспорта, мы смотрим в том числе на ген, связанный с восприятием гормона лептина. По сути это гормон насыщения. Его уровень в крови растёт, когда человек поел. Повышение концентрации лептина улавливают специальные рецепторы в головном мозге, и даётся команда "хватит есть". Но у части людей встречается мутация в гене, отвечающем за работу рецептора "гормона насыщения". У них слабее реакция на повышение уровня лептина. Из-за этого человек может переедать", — рассказала специалист.

Чеботарёва также добавила, что если в семье родился ребёнок с подобной мутацией, то родителям необходимо следить за весом и прививать эту привычку детям, приучая их к небольшим порциям еды. Тогда механизм переедания не включится, несмотря на генетические предпосылки. При этом если у мамы с папой принято есть много, сидя за телевизором, то из-за таких внешних условий "ген переедания" заработает по полной программе.