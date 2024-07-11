Йоркширского терьера заметили в запертом авто на солнцепёке в Москве

Йоркширского терьера заметили в запертом белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. После жалобы очевидицы владельцу пришлось объясняться с полицией. Он рассказал, что оставил питомца в авто с включённым кондиционером.

Мужчина оставил свою собаку в запертой машине. Видео © Telegram / 360.ru

По словам Виталия, в машине работает кондиционер, который он может удалённо контролировать со своего телефона, пока находится на рабочем месте. Периодически он спускается к своему автомобилю, чтобы покормить, напоить и выгулять пёсика, который наотрез отказывается сидеть дома в жару.

"Его не выгонишь. Для него машина как дом родной. Не каждый же раз я собаку с собой беру. Когда у меня получается её оставить дома, если дома кто-то есть, значит, дома остаётся. Собаке, наверное, хуже всё-таки будет там, где жарко, душно", — объяснился хозяин собаки в беседе с 360.ru.

Мужчина заверил, что к животным он относится с большой любовью, а свою собаку никогда не обижает и не даст в обиду другим.

А заметила сидящего в машине йоркширского терьера неравнодушная прохожая Ольга, которая сразу позвонила в МЧС. Однако после выяснения всей ситуации женщина всё равно обратила внимание на то, что это небезопасно для животного.

"Даже если держать собаку постоянно под кондиционером, она может также простудиться, я считаю. Запертая собака в машине, тем более с утра до вечера — это ненормально, ей ни походить негде, ни подвигаться, она вот сидит там и сидит", — считает очевидица.