Йоркширского терьера заметили в запертом авто на солнцепёке в Москве
Москвич запер в машине йоркширского терьера, потому что он не хочет сидеть дома
Йоркширского терьера заметили в запертом белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. После жалобы очевидицы владельцу пришлось объясняться с полицией. Он рассказал, что оставил питомца в авто с включённым кондиционером.
Мужчина оставил свою собаку в запертой машине. Видео © Telegram / 360.ru
По словам Виталия, в машине работает кондиционер, который он может удалённо контролировать со своего телефона, пока находится на рабочем месте. Периодически он спускается к своему автомобилю, чтобы покормить, напоить и выгулять пёсика, который наотрез отказывается сидеть дома в жару.
"Его не выгонишь. Для него машина как дом родной. Не каждый же раз я собаку с собой беру. Когда у меня получается её оставить дома, если дома кто-то есть, значит, дома остаётся. Собаке, наверное, хуже всё-таки будет там, где жарко, душно", — объяснился хозяин собаки в беседе с 360.ru.
Мужчина заверил, что к животным он относится с большой любовью, а свою собаку никогда не обижает и не даст в обиду другим.
А заметила сидящего в машине йоркширского терьера неравнодушная прохожая Ольга, которая сразу позвонила в МЧС. Однако после выяснения всей ситуации женщина всё равно обратила внимание на то, что это небезопасно для животного.
"Даже если держать собаку постоянно под кондиционером, она может также простудиться, я считаю. Запертая собака в машине, тем более с утра до вечера — это ненормально, ей ни походить негде, ни подвигаться, она вот сидит там и сидит", — считает очевидица.
А вот ещё одну московскую собаку пришлось доставать из закрытой машины спасателям. Животное заметили в автомобиле ещё утром, однако через несколько часов ситуация не изменилась. Затем жалобно лающего пса увидели проходящие мимо люди.