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11 июля, 14:33

Звезда сериала "ЧОП" вышла на связь после срочной операции

Актриса Яна Кошкина рассказала, что чувствует себя хорошо после операции

Актриса Яна Кошкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Актриса Яна Кошкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Актриса Яна Кошкина впервые рассказала волнующейся публике о своём самочувствии после операции. Девушка прокомментировала всё происходящее вокруг себя.

"Всё в порядке", — коротко прокомментировала своё состояние актриса на вопрос 360.ru.

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом
Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом

Она также разместила в своих социальных сетях фотографии из палаты и поблагодарила петербургских медиков за оказанную помощь. Кошкина уточнила, что врачи вышли на работу в свой выходной, чтобы провести ей срочную операцию.

Ранее Life.ru сообщил, что Яне Кошкиной потребовалась срочная операция. Звезда сериала "ЧОП" и шоу "Однажды в России" рассказала, что муж ни на шаг от неё не отходил.

Наталья Афонина
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