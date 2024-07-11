Звезда сериала "ЧОП" вышла на связь после срочной операции

Актриса Яна Кошкина впервые рассказала волнующейся публике о своём самочувствии после операции. Девушка прокомментировала всё происходящее вокруг себя.

"Всё в порядке", — коротко прокомментировала своё состояние актриса на вопрос 360.ru.

Она также разместила в своих социальных сетях фотографии из палаты и поблагодарила петербургских медиков за оказанную помощь. Кошкина уточнила, что врачи вышли на работу в свой выходной, чтобы провести ей срочную операцию.