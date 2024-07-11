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11 июля, 15:05

"С Богом!": В Карелии депутат решил пойти добровольцем на СВО

Председатель Законодательного собрания Карелии Шандалович отправится на СВО

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Обложка © Telegram / Парфенчиков|Карелия

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Обложка © Telegram / Парфенчиков|Карелия

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом депутат объявил на заседании парламента, передаёт глава региона Артур Парфенчиков.

"Полностью поддерживаю коллегу в его решении, хоть это и не просто. Понимаю, что его профессиональный многолетний опыт работы врачом сейчас будет очень востребован в зоне специальной военной операции. Поэтому желаю удачи и стойкости. Будем ждать вашего возвращения, Элиссан Владимирович. С Богом!" — написал Парфенчиков в личном телеграм-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на фронт отправился замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По словам 58-летнего парламентария, пребывание на фронте позволит ему лучше понимать проблемы бойцов, находящихся на передовой. Направление, на котором служит, депутат называть не стал.

Александра Мышляева
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