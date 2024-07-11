"С Богом!": В Карелии депутат решил пойти добровольцем на СВО

"Полностью поддерживаю коллегу в его решении, хоть это и не просто. Понимаю, что его профессиональный многолетний опыт работы врачом сейчас будет очень востребован в зоне специальной военной операции. Поэтому желаю удачи и стойкости. Будем ждать вашего возвращения, Элиссан Владимирович. С Богом!" — написал Парфенчиков в личном телеграм-канале.