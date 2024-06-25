Служит в санитарно-эвакуационном взводе: "Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко ушёл на СВО

"Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко ушёл на СВО. Маньяк, убивший пять и ранивший 10 женщин в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

При этом чуть ранее была информация, что серийный убийца освободится из мордовской ИК-10 этим летом, после того как отсидит полный срок — 22 года. Однако Гриценко вышел раньше — в сентябре 2023 года он убыл в отряд "Шторм Z". В штурмовики 62-летнего мужчину не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода он оказался пригоден. На СВО маньяк попросился сам, чтобы заработать деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Гриценко, предварительно, будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу.

Первое убийство экс-милиционер, уволенный за пьянку из органов, совершил в 1993-м: сковородой до смерти забил проститутку. Ему дали 9 лет, и он вышел из колонии по УДО в конце 2000 года. Без убийств на воле он продержался полгода. Затем началась та самая безумная серия нападений. Гриценко караулил жертв в Зеленоградском лесопарке, подкрадывался сзади и наносил удары молотком в висок. С апреля по ноябрь 2001 года "молотобоец", как его окрестили в прессе, убил четырёх и изувечил 10 женщин. Задержать маньяка удалось 19 ноября 2001 года водителю автобуса Анатолию Сухову, когда он услышал крики одной из жертв. Ещё до убийств Гриценко стоял на учёте в психдиспансере с шизофренией.