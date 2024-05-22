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"Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко может выйти на свободу спустя 22 года

22 мая, 07:48
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Серийный убийца Юрий Гриценко. Обложка © YouTube / kinodok

Серийный убийца Юрий Гриценко. Обложка © YouTube / kinodok

"Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко выходит на свободу спустя 22 года. Как выяснил SHOT, убивший пять и ранивший 10 женщин маньяк может оказаться на воле уже 14 июня.

Первое убийство бывший милиционер, уволенный за пьянку из органов, совершил в 1993-м: сковородой до смерти забил проститутку. Ему дали 9 лет, и он вышел из колонии по УДО в конце 2000 года. Без убийств на воле он продержался полгода. Затем началась та самая безумная серия нападений. 39-летний Гриценко караулил жертв в Зеленоградском лесопарке, подкрадывался сзади и наносил удары молотком в висок. С апреля по ноябрь 2001 года "молотобоец", как его окрестили в прессе, убил четырёх и изувечил 10 женщин.

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Задержать маньяка удалось 19 ноября 2001 года водителю автобуса Анатолию Сухову, когда он услышал крики одной из жертв.

По данным SHOT, Гриценко отбывает срок в мордовской ИК-10. Все эти годы заключённый вёл себя крайне агрессивно. В итоге в строгих условиях содержания он провёл 13 лет. Только в 2015 году убийцу перевели на общий режим, но и там он попытался устроить бунт.

В тюрьме Гриценко рвался работать на металлопроизводство, но допустили его только до мастерской по дереву. То есть к любимому орудию убийств, молотку, он так и не добрался. Отец Юрия был столяром — нездоровый интерес к этому инструменту у маньяка с детства. По одной из версий, убивал он просто потому, что ему нравился глухой звук удара молотком.

Последние девять месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия. И только врачи могут остановить 61-летнего маньяка на пути к свободе.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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