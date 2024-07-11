В Петербурге 14 июля проведут марафон концертов с пятью оркестрами в Летнем саду

В воскресенье 14 июля в Летнем саду Петербурга пройдёт марафон концертов, на котором выступят сразу пять оркестров. Мероприятие начнётся в полдень, а завершится поздним вечером.

В воскресенье в Летнем саду Петербурга пройдёт марафон концертов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Программу "От Чайковского до Пьяццоллы" представит команда Симфонического оркестра под руководством Сергея Стадлера. Оркестр консерватории исполнит Моцарта и Вивальди, а коллектив "Таврического" сыграет творения Андрея Петрова, Исаака Шварца, Яна Френкеля, Исаака Дунаевского и Микаэла Таривердиева.

"Музыкальным традициям Летнего сада уже более 300 лет. Если быть точнее — 320. Ровно столько же, сколько самому Летнему саду, который всего на год моложе, чем наш город. Музыка здесь начала звучать сразу после его основания Петром. И знаменитые Петровские ассамблеи здесь проходили", — сообщила в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Летний сад и Русский музей исторически связаны с музыкой. Первые концерты военных духовых концертов проводились здесь ещё в эпоху правления императрицы Елизаветы.