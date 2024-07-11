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11 июля, 15:09

Суд приговорил Леонида Гозмана* к 8,5 года колонии заочно за фейки об армии

Леонид Гозман*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Леонид Гозман*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Гагаринский суд Москвы признал общественного деятеля Леонида Гозмана* виновным в распространении заведомо ложной информации о Российской армии и ходе СВО. Он приговорён к 8,5 года колонии заочно. Вердикт объявила пресс-служба инстанции.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года", уточнили в пресс-службе.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания Гозмана* или экстрадиции на территорию России.

Суд в Москве заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о фейках об Армии РФ
Суд в Москве заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о фейках об Армии РФ

Леонид Гозман* стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ в декабре прошлого года. Основанием для преследования стали размещённые политиком в соцсетях в апреле 2022 года утверждения о руководстве РФ и Российской армии в ходе СВО на Украине. По некоторым данным, политик в настоящее время находится в Израиле.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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