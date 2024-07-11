Как родителям распознать пристрастие ребёнка к алкоголю — лайфхаки от психолога

Если ваш ребёнок начал вести себя немного иначе, это может стать неким звоночком о том, что он употребляет вредные вещества. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко. По мнению эксперта, нестандартное поведение может говорить о нетрезвом состоянии подростка или ребёнка.

"Если ребёнок/подросток начинает вести себя необычным образом, например скрывается, что-то прячет, опускает глаза в пол, быстро ложится спать после возвращения с прогулки или из гостей, это может быть признаком употребления вредных веществ", — объяснила психолог в разговоре с NEWS.ru.

В подобных ситуациях родителям необходимо обратить внимание на различные физические симптомы: запах алкоголя, дыма, необычные зарядные устройства, гаджеты, странный сладкий запах, жирные пятна на одежде, изменения в голосе, тревожность, расширенные зрачки, сонливость или беспокойство. Также психолог добавила, что поздние возвращения ребёнка домой и изменённое настроение — сигнал к более внимательному изучению ситуации.