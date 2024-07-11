Россия столкнулась с опасностью, которая может быть страшнее любых танков и ракет, — это непредсказуемость Запада. Так политический обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Перла прокомментировал сообщения о планах США по смене Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, Запад не способен действовать последовательно, отсюда возникает непредсказуемость, что является главной опасностью для нашей страны. К подобному выводу аналитик пришёл, сопоставив несколько фактов.

Так, США, по данным Службы внешней разведки РФ, планируют сменить Владимира Зеленского. При этом комика продолжают радушно принимать на различных международных площадках. Кроме того, Франция во всеуслышание объявляет о планах ввести войска на Украину и тут же отказывается от них. Также Перла указывает, что риторика и действия Запада расходятся.

"В целом они "за мир, пусть война скорее закончится", "Россию не надо провоцировать". И в то же самое время — больше ракет Украине, больше денег, пусть бьют по пляжам Севастополя и многоэтажным домам Белгорода", — заметил Перла.

Политолог назвал это "шизофреническим поведением".