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11 июля, 18:38

Life.ru рассказал, что Путину показали в парке "Ораниенбаум"

Путину в парке "Ораниенбаум" показали прообраз русских горок

Путин в парке "Ораниенбаум". Обложка © Life.ru.ru

Путин в парке "Ораниенбаум". Обложка © Life.ru.ru

Президенту России Владимиру Путину в парке "Ораниенбаум" показали павильон "Катальная горка". Как рассказал главе государства в ходе осмотра директор музея, отсюда пошла русская горка.

Путину в парке "Ораниенбаум" показали прообраз русских горок. Видео © Life.ru.ru

А глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал президенту, что Граф Орлов даже спас жизнь Екатерине II, когда ногами тормозил карету, которая ехала со скоростью 60 километров в час.

Как писал Life.ru, "Ораниенбаум" — это дворцово-парковый ансамбль, который находится на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Помимо павильона "Катальная горка", Путину также планируют показать Китайский дворец, который был недавно отреставрирован.

История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.

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Александр Юнашев
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