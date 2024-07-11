Life.ru рассказал, что Путину показали в парке "Ораниенбаум"

Президенту России Владимиру Путину в парке "Ораниенбаум" показали павильон "Катальная горка". Как рассказал главе государства в ходе осмотра директор музея, отсюда пошла русская горка.

Путину в парке "Ораниенбаум" показали прообраз русских горок. Видео © Life.ru.ru

А глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал президенту, что Граф Орлов даже спас жизнь Екатерине II, когда ногами тормозил карету, которая ехала со скоростью 60 километров в час.

Как писал Life.ru, "Ораниенбаум" — это дворцово-парковый ансамбль, который находится на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Помимо павильона "Катальная горка", Путину также планируют показать Китайский дворец, который был недавно отреставрирован.