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11 июля, 23:15

Бойцам СВО передали экспедиционный автобус с самоподкачивающимися колёсами

Автобус, переданный бойцам СВО. Обложка © Telegram / Институт Карпинского

Автобус, переданный бойцам СВО. Обложка © Telegram / Институт Карпинского

Во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени Карпинского в Северной столице прошла церемония передачи ключей и документов на экспедиционный автобус для бойцов СВО, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Теперь на машине 2013 года выпуска будут перевозить солдат инженерных войск.

По словам заместителя гендиректора по общим вопросам института Алексея Струкова, это полноприводная дизельная машина, пригодная для работы по бездорожью. У неё удобный кузов с обогревом. Кроме того, автобус имеет самоподкачивающиеся колёса, а его пробег составляет 10 тысяч километров. Это уже 15-я машина, которую через Народный фронт передали в зону СВО.

"Она в самом лучшем техническом состоянии. Она практически новая. Ещё недавно находилась в работе в геологоразведке, в экспедиции. И мы видим, что институт с любовью, с трепетом подготовил её полностью в исправном состоянии", — сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

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Анатолий Симоненко
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