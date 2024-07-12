Бойцам СВО передали экспедиционный автобус с самоподкачивающимися колёсами

Во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени Карпинского в Северной столице прошла церемония передачи ключей и документов на экспедиционный автобус для бойцов СВО, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Теперь на машине 2013 года выпуска будут перевозить солдат инженерных войск.

По словам заместителя гендиректора по общим вопросам института Алексея Струкова, это полноприводная дизельная машина, пригодная для работы по бездорожью. У неё удобный кузов с обогревом. Кроме того, автобус имеет самоподкачивающиеся колёса, а его пробег составляет 10 тысяч километров. Это уже 15-я машина, которую через Народный фронт передали в зону СВО.

"Она в самом лучшем техническом состоянии. Она практически новая. Ещё недавно находилась в работе в геологоразведке, в экспедиции. И мы видим, что институт с любовью, с трепетом подготовил её полностью в исправном состоянии", — сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.