Названа причина тяги людей к гадалкам и колдунам в современном мире

Люди в XXI веке продолжают ходить к гадалкам, так как не готовы в зрелом возрасте брать ответственность на себя и ищут временного успокоения. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.