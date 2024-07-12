Названа причина тяги людей к гадалкам и колдунам в современном мире
Эксперт Кононов: Люди обращаются к гадалкам, так как боятся ответственности
Люди в XXI веке продолжают ходить к гадалкам, так как не готовы в зрелом возрасте брать ответственность на себя и ищут временного успокоения. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
"Обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, однако не решает проблему своего страха и сомнений. К сожалению, не все взрослые люди готовы отказаться от этих стереотипов, брать ответственность на себя, а возлагают надежду на так называемых гадалок или супертаблетки от всех болезней", — пояснил Кононов.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в средствах массовой информации и в сети Интернет. В случае принятия документа рекламодателю будет грозить административный штраф.
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