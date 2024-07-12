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12 июля, 03:22

Антонов заявил, что на саммите НАТО мирная риторика заглушалась русофобией

Посол Антонов: Саммит НАТО показал движение альянса к конфронтации

Саммит НАТО в США показал, что члены блока неотрывно движутся по курсу конфронтации и подготовки войны, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его речь опубликована в телеграм-канале дипмиссии.

По его словам, Штаты и их сателлиты собирают все имеющиеся ресурсы, чтобы сохранить свою гегемонию, которая терпит крах. Все, кто не хочет подчиняться Западу, объявляются врагами. А Россию опять назвали главной угрозой. Политика НАТО по отказу от серьёзных переговоров с Москвой подтверждена. Америка не хочет искать компромиссы, требуя согласиться без разговоров с движением военной машины НАТО на восток. Альянс фактически декларирует право использовать силу во всех точках планеты, только бы насаждать неоколониальные порядки. Вот только итог этого всего — разрушение государств, военные преступления, разгул экстремизма и гибель множества мирных граждан.

"Можно без сомнения утверждать, что большинству государств чужда политика неоколониализма. Задача всех здравомыслящих и миролюбивых стран — бороться за многополярность, основанную на международном праве, принципе равной и неделимой безопасности", — перечислил Антонов.

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Он также обратил внимание, что разумная риторика на саммите о дипломатическом урегулировании украинской ситуации заглушалась русофобскими высказываниями. Мир на Украине там рассматривают только после стратегического поражения РФ, считая её фактически исчадием ада. Антонов заявил, что нужно перестать строить иллюзорные замки и понять, что Россия была, есть и будет. И победить её никому не суждено.

Ранее Антонов объяснил, что Америка и её сателлиты на саммите НАТО в Вашингтоне стараются нагнетать военный психоз, демонизируя Россию. Посол напомнил, что государства Глобального Юга и Востока продолжают поддерживать РФ, помогая формировать справедливое мироустройство, не создавая разделительных линий.

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Анатолий Симоненко
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