Доклад по обороне: Япония не считает, что РФ потеряла военную мощь на Украине

Япония изменила своё мнение относительно влияния конфликта на Украине на военную мощь России. Это следует из Белой книги обороны за 2023 и 2024 год.

Так, ранее в соответствующем разделе утверждалось, что "очевидно", что РФ "во многом" потеряла её и в дальнейшей перспективе в стране будет снижаться сила государства, и есть вероятность изменения баланса военных сил в регионе. Теперь же тональность сильно меняется.

"В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену", — говорится в документе.

Белая книга обороны — это ежегодный доклад Минобороны Японии, раскрывающий взгляд страны на ситуацию в мире с военной точки зрения и деятельность сил самообороны за прошлый год.