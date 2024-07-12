Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться
Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney
Конфликт на Украине не должен был начинаться, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Так политик прокомментировал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прошедшей встрече.
"Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — отметил Трамп.
Напомним, Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде. По словам премьер-министра Венгрии, они обсуждали способы "достижения мира" и Трамп способен "решить эту проблему".