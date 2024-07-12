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12 июля, 06:53
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Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться

Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Конфликт на Украине не должен был начинаться, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Так политик прокомментировал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прошедшей встрече.

"Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — отметил Трамп.

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Напомним, Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде. По словам премьер-министра Венгрии, они обсуждали способы "достижения мира" и Трамп способен "решить эту проблему".

Матвей Константинов
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