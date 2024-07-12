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12 июля, 01:57

Байден похвалил вице-президента Харрис и перепутал её с Трампом

Камала Харрис и Джо Байден. Обложка © X / Kamala Harris

Камала Харрис и Джо Байден. Обложка © X / Kamala Harris

Американский лидер Джо Байден вновь оговорился, делая комплимент вице-президенту Камале Харриc. Глава Белого дома назвал её Дональдом Трампом.

"Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы считал, что она [Камала Харрис] не подходит на пост президента", — сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

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Несмотря на оговорки и ошибки, Белый дом и предвыборный штаб Байдена сочли успехом его выступление, сообщает CNN. По их мнению, американский лидер "умело обсуждал" все вопросы. Представитель штаба даже пожалел, что "такая версия" президента не появилась на дебатах с Трампом.

Напомним, на дебатах со своим оппонентом на осенних выборах президента Байден выглядел не лучшим образом. После эфира многие спонсоры и чиновники призвали действующего главу Белого дома отказаться от борьбы. Трамп же не упустил возможности поиздеваться над конкурентом, даже вызвав его на новые дебаты, чтобы тот смог реабилитироваться.

Артур Лапсаков
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