В Хабаровском крае бесследно исчезли двое братьев, ушедших в лес за грибами

Два грибника отправились в лес в Хабаровском крае и бесследно исчезли. В предположительном месте их нахождения поисковая группа обнаружила следы медведя. На данный момент территорию прочёсывают кинологи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

По информации ведомства, двое братьев 1992 и 1993 года рождения отправились в лес недалеко от села Петропавловка 10 июля. Однако до сих пор не вернулись. Как сообщается, на этой же неделе с 5 по 11 июля в данном районе было зафиксировано шесть конфликтных ситуаций с бурыми медведями.

"11 июля группой спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в том числе кинологическим расчётом, совместно с сотрудниками полиции, добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются", — сообщили в МЧС.