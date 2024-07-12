Легко занять, но сложно отдать: ЦБ и Life.ru объясняют, как оформить микрозаём и не нарваться на мошенников

В случаях, когда требуется срочная и дорогостоящая покупка, а денег взять негде, на выручку приходят микрофинансовые организации (МФО). Однако, несмотря на удобство и быстроту оказания услуг, сегодня особенно высок риск нарваться на мошенников и влезть в огромные долги. Как не стать жертвой злоумышленников, эксклюзивно для Life.ru рассказали в Центробанке РФ.

Главное преимущество микрофинансовых организаций — лёгкая процедура оформления займа. МФО в меньшей степени учитывают кредитную историю и уровень дохода гражданина. Однако затягивать с возвратом долга нельзя, так как по закону кредитор может установить ставку 0,8% в день. Всего за месяц при подобных условиях набежит до 24%. Таким образом, чем дольше человек откладывает выплату займа, тем большую сумму придётся отдать впоследствии.

Микрофинансовые организации (МФО) выдают небольшие суммы на короткий срок. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Если же избежать обращения в МФО не удаётся, перед подписанием договора и оформлением займа важно тщательно проверить выбранную организацию. Во-первых, она должна числиться в официальном госреестре МФО на сайте Банка России. Также не стоит спешить ставить подпись в документах. По закону, гражданин имеет право на изучение предоставляемых условий в течение пяти дней.

Проверить, является ли организация мошеннической, можно при помощи госреестра МФО. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Получив на руки договор, заёмщик должен сразу же сверить данные об организации с реестром. Нередко злоумышленники регистрируют компанию под тем же названием, что и реальное МФО, путая жертву. Также важно проверить сумму займа в процентах и рублях на первой странице договора. Она должна полностью совпадать с оговорёнными условиями.

Важно внимательно прочитать договор перед подписанием и сверить все данные. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО