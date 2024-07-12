На подконтрольной ВСУ части Херсонщины заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин: ВС РФ повредили объект критической инфраструктуры
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
ВС России повредили объект критической инфраструктуры и газопровод на подконтрольной ВСУ части Херсонщины. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в объект критической инфраструктуры, [а также] газопровод", — написал чиновник в одной из социальных сетей.
Ранее СМИ сообщили об ударе "Кинжалами" по офицерскому бункеру ВСУ в Кривом Роге. Координаты предоставили украинские солдаты, имевшие с командованием личные счёты. По другой версии, они могли продать ценные данные.