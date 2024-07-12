На подконтрольной ВСУ части Херсонщины заявили о повреждении критической инфраструктуры

ВС России повредили объект критической инфраструктуры и газопровод на подконтрольной ВСУ части Херсонщины. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Попали в объект критической инфраструктуры, [а также] газопровод", — написал чиновник в одной из социальных сетей.