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12 июля, 08:27

На подконтрольной ВСУ части Херсонщины заявили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: ВС РФ повредили объект критической инфраструктуры

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ВС России повредили объект критической инфраструктуры и газопровод на подконтрольной ВСУ части Херсонщины. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Попали в объект критической инфраструктуры, [а также] газопровод", — написал чиновник в одной из социальных сетей.

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Ранее СМИ сообщили об ударе "Кинжалами" по офицерскому бункеру ВСУ в Кривом Роге. Координаты предоставили украинские солдаты, имевшие с командованием личные счёты. По другой версии, они могли продать ценные данные.

Матвей Константинов
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