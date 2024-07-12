Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:45

Постпред Украины Джапарова подала в отставку после скандала с мужем

Эмине Джапарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emine Dzheppar

Эмине Джапарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emine Dzheppar

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала в отставку на фоне скандала с её мужем Геннадием Боголюбовым, сбежавшим за границу. Об этом дипломат написала в одной из социальных сетей.

Джапарова уже направила соответствующее заявление на имя министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы. Она назвала ситуацию, сложившуюся вокруг её семьи, "манипулятивной и несправедливой".

"Сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей", — отметила дипломат.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Геннадия Боголюбова. Бывший акционер "Приватбанка" заочно обвиняется в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам.

Уволенный из офиса Зеленского чиновник попал в новый скандал, к нему пришли с обысками
Уволенный из офиса Зеленского чиновник попал в новый скандал, к нему пришли с обысками

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий покинул пост на фоне громкого коррупционного скандала. Журналисты выяснили, что в 2024 году его девушка приобрела элитную недвижимость на сумму почти 110 миллионов рублей.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров