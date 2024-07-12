Постпред Украины Джапарова подала в отставку после скандала с мужем

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала в отставку на фоне скандала с её мужем Геннадием Боголюбовым, сбежавшим за границу. Об этом дипломат написала в одной из социальных сетей.

Джапарова уже направила соответствующее заявление на имя министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы. Она назвала ситуацию, сложившуюся вокруг её семьи, "манипулятивной и несправедливой".

"Сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей", — отметила дипломат.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Геннадия Боголюбова. Бывший акционер "Приватбанка" заочно обвиняется в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам.