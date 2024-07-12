Постпред Украины Джапарова подала в отставку после скандала с мужем
Эмине Джапарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emine Dzheppar
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала в отставку на фоне скандала с её мужем Геннадием Боголюбовым, сбежавшим за границу. Об этом дипломат написала в одной из социальных сетей.
Джапарова уже направила соответствующее заявление на имя министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы. Она назвала ситуацию, сложившуюся вокруг её семьи, "манипулятивной и несправедливой".
"Сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей", — отметила дипломат.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Геннадия Боголюбова. Бывший акционер "Приватбанка" заочно обвиняется в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам.
Ранее заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий покинул пост на фоне громкого коррупционного скандала. Журналисты выяснили, что в 2024 году его девушка приобрела элитную недвижимость на сумму почти 110 миллионов рублей.