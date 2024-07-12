Самая богатая женщина-рантье Казахстана Сулейменова отказалась от гражданства РФ

Самая богатая женщина-рантье (лица, живущие за счёт доходов, получаемых с капитала) Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приёме в гражданство России и выходе из гражданства России", из которого следует, что она отказалась от паспорта Российской Федерации.

Как отмечает Tengrinews, Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана (1991-1994) Тулеутая Сулейменоваи супругой бизнесмена Данияра Абулгазина. Согласно ноябрьскому списку Forbes, Сулейменова занимает восьмое место в списке богатейших рантье Казахстана с выручкой в 4,3 миллиарда тенге (790,7 миллиона рублей). Ей принадлежит компания ADD Invest Properties. Через неё бизнесвумен вместе с одними из самых богатых граждан Казахстана Тимуром и Динарой Кулибаевыми управляет торговыми центрами Keruen City, Keruen, Talan Gallery в Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау.

Муж Сулейменовой, по данным казахстанской редакции Forbes, занимает 21-е место в рейтинге богатейших граждан страны с капиталом в 380 млн долларов (33, 4 млрд рублей). Он владеет долями в сетях АЗС Qazaq Oil, SinoOil и Gas Energy, а также в компаниях PTC Оperator, Petroleum, РТИ-АНПЗ, SilkwayTransit.