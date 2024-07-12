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12 июля, 10:36

Российские банки будут блокировать переводы из-за странных звонков и СМС

ЦБ: С 25 июля банки будут блокировать переводы из-за подозрительных звонков

Банки в РФ с 25 июля будут обязаны блокировать переводы, если перед операцией клиент получил подозрительный звонок или СМС, которые могли исходить от аферистов. Об этом завили в Центробанке.

"Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться частота или продолжительность переговоров, которые ведёт клиент. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров", — приводит РБК слова одного из представителей регулятора.

При этом такое требование будет действовать не для всех кредитных учреждений, а только для имеющих контракты об обмене данными с сотовыми операторами. Перевод могут заблокировать и по другим причинам: если средства идут на мошеннический счёт или если против возможного получателя возбудили уголовное дело. При этом заморозка операции держится в течение двух суток, затем банк обязан связаться с клиентом и подтвердить, что эта операция добровольная.

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Ранее Life.ru писал, что ЦБ расширил список признаков, которые говорят о мошеннической операции. Банк теперь сможет узнать информацию о злоумышленниках не только от правоохранителей, но и от других граждан, которые смогут подтвердить документом наличие уголовного дела.

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Life.ru

Никита Осипов
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