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12 июля, 10:22

В Кремле высказались о желании Турции присоединиться к ШОС

Песков: Кремль знает о желании Турции вступить в ШОС, но есть ряд противоречий

Кремль в курсе желания Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), однако членство Анкары в НАТО создаёт определённые сложности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть определённые противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Песков также добавил, что расширение ШОС постоянно находится на повестке для, так как много стран проявляют интерес к объединению.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание сделать свою страну полноправным членом ШОС. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос на последнем саммите и попросил поддержки по этому процессу. Кроме того, Эрдоган успел обсудить этот вопрос с российским и китайским лидерами.

Эрдоган: С Путиным можно договариваться даже при расхождении во мнениях
Эрдоган: С Путиным можно договариваться даже при расхождении во мнениях
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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zyk

Александр Юнашев
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