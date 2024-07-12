В Кремле высказались о желании Турции присоединиться к ШОС

Кремль в курсе желания Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), однако членство Анкары в НАТО создаёт определённые сложности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть определённые противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Песков также добавил, что расширение ШОС постоянно находится на повестке для, так как много стран проявляют интерес к объединению.