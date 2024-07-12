Песков: Кремль не в курсе подробностей ситуации с держателями акций в Казахстане
В Кремле не обладают деталями призыва Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана выводить российские ценные бумаги. Москва будет сверяться с экономическими структурами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По утверждениям самого депозитария, он действительно призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США против Национального расчётного депозитария (НРД).
"Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", — сказал пресс-секретарь на брифинге.
Напомним, ранее в Казахстане заявили, что не одобряют санкции Запада против России и ряда других стран, но им приходится соблюдать их из-за опасения перед негативными последствиями для своих предприятий. Премьер-министр республики Серик Жумангарин считает, что западные ограничения сильно ударили по мировой экономике, разрушив большинство торговых цепочек.
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