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12 июля, 10:30

Песков: Кремль не в курсе подробностей ситуации с держателями акций в Казахстане

В Кремле не обладают деталями призыва Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана выводить российские ценные бумаги. Москва будет сверяться с экономическими структурами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По утверждениям самого депозитария, он действительно призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США против Национального расчётного депозитария (НРД).

"Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", — сказал пресс-секретарь на брифинге.

В Казахстане решили избавиться от российских ценных бумаг из-за санкций США
В Казахстане решили избавиться от российских ценных бумаг из-за санкций США

Напомним, ранее в Казахстане заявили, что не одобряют санкции Запада против России и ряда других стран, но им приходится соблюдать их из-за опасения перед негативными последствиями для своих предприятий. Премьер-министр республики Серик Жумангарин считает, что западные ограничения сильно ударили по мировой экономике, разрушив большинство торговых цепочек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Briede

Александр Юнашев
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