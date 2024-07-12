В Госдуму внесли поправки, ужесточающие наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

В Госдуму внесли поправки к Уголовному кодексу об ужесточении наказания за вовлечение детей в совершение преступлений. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, в 2023 году количество таких правонарушений выросло на 52,3%, достигнув 2,1 тысячи.

"Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может быть ужесточена. Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 УК РФ вместе с коллегами внесли в Госдуму", — написал Пискарёв в телеграм-канале.

Так, за вовлечение несовершеннолетних до 14 лет будет грозить до семи лет лишения свободы. Кроме того, предусматривается "усиленная ответственность до шести лет лишения свободы, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей".