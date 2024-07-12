В чувашском монастыре умерла актриса Любовь Стриженова

Народная артистка России Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии. Об этом сообщил старший алтарник монастыря Аристоклий Набокин. По словам инокини Марии, причиной смерти стал инсульт.

"Вчера она почила. Инсульт", — сказала собеседница РИА "Новости".

В женском подворье монастыря Стриженова жила последние 15 лет, монашеский постриг она приняла с именем Иудифь. По словам Марии, актриса всегда была приятной в общении, добродушной, улыбающейся и чаще всего в хорошем расположении духа. Причём по артистке было видно, что она "из высшей среды".

Отпевание монахини состоится в воскресенье. Оно пройдёт в ските при монастыре, а похоронят её на местном кладбище. Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актёра Олега Стриженова и мать режиссёра Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года.