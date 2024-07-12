Бывший тренер сборной России рассказал о шансах финалистов Евро-2024

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал равными шансы Англии и Испании выиграть в финале Евро. По его словам, испанцы "предпочтительнее с точки зрения творческого порыва": их игра более выстроена, продуктивна и "смотрибельна".

"Если говорить о конечном результате, у этой команды наиболее выстроены групповые взаимодействия. В эти взаимодействия вкладывается прежде всего хорошее игровое умение и скорость", — сказал собеседник "Ленты.ру".

Англии придётся сложно, считает Игнатьев. Однако данная сборная "тяжеловесная" и сильная благодаря мастерству отдельных футболистов.