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12 июля, 12:04

Бывший тренер сборной России рассказал о шансах финалистов Евро-2024

Экс-тренер сборной Игнатьев считает равными шансы Испании и Англии в финале Евро

Борис Игнатьев. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Борис Игнатьев. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал равными шансы Англии и Испании выиграть в финале Евро. По его словам, испанцы "предпочтительнее с точки зрения творческого порыва": их игра более выстроена, продуктивна и "смотрибельна".

"Если говорить о конечном результате, у этой команды наиболее выстроены групповые взаимодействия. В эти взаимодействия вкладывается прежде всего хорошее игровое умение и скорость", — сказал собеседник "Ленты.ру".

Англии придётся сложно, считает Игнатьев. Однако данная сборная "тяжеловесная" и сильная благодаря мастерству отдельных футболистов.

Напомним, сборная Англии победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1. Финал состоится 14 июля в Берлине.

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