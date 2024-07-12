Более 1,1 млн жителей Подмосковья воспользовались приложением для вызова врача

На территории Московской области действует приложение, позволяющее пациентам не только быстро вызвать врача на дом, но и проследить за передвижением машины скорой помощи по пути к месту назначения при помощи интерактивной карты. Сервис постоянно обновляется и пополняется новыми удобными инструментами.

Количество людей, воспользовавшихся функцией вызова врача на дом через приложение, уже превысило 13 тысяч запросов, передаёт 360.ru. Примечательно, что сервис предлагает услуги сурдопереводчика, который поможет через звонок в видеочате получить нужную медицинскую услугу.

Также в распоряжении выездной бригады скорой помощи Подмосковья имеется уникальный прибор — кардиопульт. С его помощью медики способны расшифровать электрокардиограмму дистанционно. Постоянные обновления касаются и автопарка службы. Каждая машина оснащена системой ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации) и проходит постоянные проверки. Так, например, два года назад подмосковный автопарк пополнили 123 новых служебных автомобиля, годом ранее — 118, а в первом полугодии 2024-го — ещё 77.

Приложение работает уже семь лет. С тех пор им воспользовалось около 1,1 миллиона жителей.